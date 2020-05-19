振興券啟動有譜了，行政院祕書長李孟諺下午在行政院記者會中表示，隨著疫情趨緩，振興方案已在做最後研擬定案，很可能配合 7月暑假推動，6月初就會向外界報告。

政院振興方案因內閣改組沈寂數日，外界關切振興券何時推出，李孟諺下午表示，振興方案已在做最後研擬定案，很可能配合 7月暑假推動，政院在6月初就會對外報告，也讓各產業做好準備，配合7月振興啟動。

此外，李孟諺也說，未來國發會主委龔明鑫仍會負責紓困振興相關政策推動。

(中時 )