政院：預定7月暑假啟動振興 15:412020/05/19 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李孟諺下午說明政院振興啟動準備(張理國攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 振興券啟動有譜了，行政院祕書長李孟諺下午在行政院記者會中表示，隨著疫情趨緩，振興方案已在做最後研擬定案，很可能配合 7月暑假推動，6月初就會向外界報告。 政院振興方案因內閣改組沈寂數日，外界關切振興券何時推出，李孟諺下午表示，振興方案已在做最後研擬定案，很可能配合 7月暑假推動，政院在6月初就會對外報告，也讓各產業做好準備，配合7月振興啟動。 此外，李孟諺也說，未來國發會主委龔明鑫仍會負責紓困振興相關政策推動。 (中時 ) #振興 # 振興券 #行政院 #李孟諺 也許您會感興趣 推薦閱讀 軟體業籲政院 落實數位專責部會 04:102020/05/15 產業特刊 財經閣員 小幅微調！黃天牧掌金管會 沈榮津留任經濟部長 04:102020/05/15 政治要聞 振興每人發6千？ 政院：幫助需要的民眾 15:352020/05/15 政治 內閣改組 財政部次長吳自心走人 21:202020/05/15 政治 駐泰國代表 傳李應元接任 13:162020/05/16 政治 府遭駭外流文件 人事精準命中 04:102020/05/17 政治要聞 勞保將破產 勞長：行政院已同意明年再撥200億 11:012020/05/18 生活 Kolas ：自詡府院黨三鐵發言人 為自己灑花 16:142020/05/18 政治 蘇內閣改組敲定 陳其邁、李孟諺、唐鳳全留任 發言人丁怡銘 17:282020/05/18 政治 直播》蘇貞昌新內閣 人事名單完整公布 09:232020/05/19 政治 政治熱門新聞 罷韓有變數？！尹立曝2件事：罷免能量可能消風 - 政治 為何願意支持韓國瑜 李四川罕吐內心話 逼哭韓粉！ - 政治 520是否出席？六都市長都表態了 - 政治 韓指「光復」羞辱高雄民主 尹立：就是針對你 - 政治 盛傳陳菊接掌監察院 高雄人街訪反應超大 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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