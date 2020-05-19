三重市中心難得的一塊young公園綠地，佔地1.25公頃，公園內多棵大樹是在地地標，成為家長攜帶小朋友親子休閒互動培養感情的社區花園，又可看到松鼠及小鳥可愛動物的生態園區，也是年輕學子運動舒壓的最佳處所，「大同公園」緊鄰歷史悠久的修德國小，放學時不時傳來國小學生的天真笑聲，家長也很放心讓子女在公園遊戲。

▲大同公園。/圖業者提供

這一座公園與建校半世紀的修德國小比鄰，在時代變遷中，原有之「大同公園」曾經褪去光彩，如今市政府透過「綠核心再造」整建工程讓大同公園升級成為都會開放空間的模範公園，提升綠地、植栽等硬體，並增加照明設施及籃球場、兒童遊戲區、體適能運動器材等，還有活動會館、閱覽中心及大型休憩陽光廣場等多元的休憩空間，讓老公園改頭換面，具有承先啟後的意義，現今「大同young公園」得到市民的大力肯定，親子運動展現歡樂活力，成為新世代家庭親子共遊的珍貴都會公園。

▲三重大同young公園經新北市府與區公所細心整修後，現已成為當地居民休閒運動的好去處。/圖業者提供

「愛的文化教育推廣協會」成立多年來一直致力於青少年教育文化活動的協助及推廣，有感於這個與北市只一橋之隔的年青人打球「運動聖殿」經新北市府改建整治，被稱為「Young公園」的三重區大同公園，特別舉辦「公園好young-抖音創意競賽」，只要將TikTok抖音創意影片投稿上傳或分享至「愛的文化教育推廣協會」FB粉專活動貼文並設定公開，即可參加競賽活動。

參賽影片中須以三重區大同公園內籃球場、兒童遊戲區、體適能運動器材、陽光廣場等場地擇其一為背景進行拍攝，人物、陽光、綠意入鏡，盡情發揮創意，歡迎喜歡表演的新世代，個人或團體多人參賽皆可，快抓緊這波活動，抖出你的熱情，秀出年輕人熱愛戶外生活，健康跑跳在都會公園的熱情吧！投稿時間從109/05/20(三)起至109/06/10(三)下午18:00止，依投稿按讚數，獲得最多讚的前 30 名可獲得人氣獎。另外，參加組數如超過50組以上，本協會將提撥助學金（新台幣30,000元整），捐贈修德國小資優及弱勢學童教育獎助學金，正向力量更升級！活動詳情見「新北市愛的文化教育推廣協會」FB粉絲專頁。

(中時電子報)