美國一款新冠狀病毒候選疫苖的初期臨床試驗結果令人振奮，使全球可望迅速重啟經濟的樂觀預期升高，周二日股隨華爾街股市與亞洲股市走高，終場日經225指數漲1.49%，收在20,433.45點。東證一部指數收漲1.83%，為1486.05點。兩大指數雙雙創下兩個半月來新高。

美國生技藥廠Moderna周一宣布，其開發的新冠狀病毒疫苖mRNA-1273在進行小型的初期臨床實驗時顯示所有健康的自願參與者都產生抗體，該疫苖可望提前於7月展開三期臨床實驗。受此激勵，隔夜美股三大指數大漲，標普500指數終場站上10周新高。

亞股亦普遍走高，周二亞洲午後MSCI亞太（除日本外）指數最新報價漲1.6%。交易員表示，Moderna疫苖開發取得重大進展的消息，提振全球投資人的風險偏好。

東證一部33大類股僅一類收黑，以高度周期型的鋼鐵股、保險股與海運股漲幅最大，分別收漲5.02%、4.15%與3.96%。

Panasonic飆漲6.99%，該公司周一表示其美國事業夥伴特斯拉的車用電池需求強勁，雙方已經就擴大合資的內華達州工廠展開協商。這座超級工廠現在已經開始獲利。

索尼公司宣布將砸下約4000億日圓將旗下金控公司收為獨資事業，索尼收漲3.3%，索尼金控飆漲近17%。

日經指數重量級權值股軟銀集團逆勢下挫2.8%，該公司公布其願景基金大幅虧損180億美元，使集團陷入史上規模最大的虧損，並凸顯出其投資組合裡的公司所面臨的危機正持續升高。

(時報資訊)