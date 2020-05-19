國民黨今天舉行「蔡英文政見跳票 執政成績不及格」記者會，並指出蔡政府在青年低薪、保障勞工、兩岸外交、司法改革等7個領域不及格。對此，網友紛紛表示「分數還是遠勝國民黨」、「所以國民黨有什麼資格評價？」

國民黨公布「蔡英文總統執政四年成績民調」，蔡政府在青年低薪、保障勞工、兩岸外交、司法改革等7個領域不及格，僅社福照顧，社會安全、環境保護三項政策有及格。

文傳會主委王育敏也表示，國民黨籲蔡英文在明天就職演說上，不要再用文青式的華麗詞藻，來美化包裝自己4年施政不力的問題，反之應真誠的提出未來四年的施政規劃，對全台灣民眾許下莊嚴而負責任的承諾。

對此，網友紛紛不以為然表示「分數還是遠勝國民黨」、「所以國民黨有什麼資格評價？」、「國民黨有哪樣及格的？」、「所以還是有及格的嘛」、「只有這幾點可以講，真是弱爆了」、「厲害 國民黨的數據還有三樣及格」、「國民黨自己也好不到哪裡去」、「國民黨最沒資格講話啦」。但也有網友認為「跳票總統」、「 蔡英文政績爛到爆」、「馬英九八年總統，改善和改革了多少司法問題，經濟問題，兩岸問題，世界外交問題」。

(中時電子報)