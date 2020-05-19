高雄小港鳳林國中吳姓考生在國中會考結束後，見路邊1名男子形跡可疑，隨後發現該男正在偷竊同學們的腳踏車，便立刻聯繫3名學弟協助，一路尾隨嫌犯，並機智攔下正在巡邏的員警，合力制伏竊賊，大林派出所副所長許宋任19日特地到學校頒發感謝狀給見義勇為的學生。

見義勇為的4位學生分屬不同年級，其中國三的吳姓考生結束會考後，準備返家休息時，看見有人正在偷取同學停放在路邊的腳踏車，於是立刻聯繫學弟到場協助，確認嫌犯將偷來的車子騎往南星路後，便機智攔下巡邏的員警，並指引嫌犯逃逸的方向與長相特徵，警察也循線順利逮捕這名慣犯。

吳同學本身是空手道好手，曾在今年市中運榮獲佳績，畢業後想要繼續專研空手道技術，未來想成為1名國手。但這次與警察合力逮捕竊賊的難忘經驗，讓他燃起當警察的夢想，希望能以運動員的身分精益求精，將來成為保衛人民的警察保母。

鳳林國中校方表示，當天並不知道4位同學見義勇為的行徑，直到大林派出所通知學校後，才知道學生立了大功，學生們則說，當下沒有想太多，只覺得發現不法人士一定要勇於糾舉，老師平常就教導相關觀念，事後也沒有覺得做了什麼了不起的行為，所以沒有特別跟學校報備。

鳳林國中校長林宜家表示，鳳林國中是教育部108年度認證的品德教育特色學校，品德教育不但在日常的生活教育中生根，新課綱實施以來，更配合社會領域開設「國際公民」課程，讓公民意識與品德教育真正進入課程中，學生在討論思辯的過程裡，更加清楚自己的公民責任，也了解自己能對社會能產生的正面影響力。

大林派出所所長吳定諺表示，鳳林國中學生守望相助、見義勇為的精神值得肯定，學生們清楚描述嫌犯逃逸動線與特徵，幫了警方大忙。他也呼籲，若學生發現不法情事，想要協助警察時，務必以自身安全為第一考量，不要貿然行動，只要記住犯嫌特徵及去向，立即報警處理，警察們一定能將犯嫌繩之以法。

(中時 )