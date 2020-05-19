蔡英文總統（左）親臨疾管署致贈100組「台南好麵-麵麵俱到」作為「英雄麵」，向全台防疫英雄致敬。（南市府提供／洪榮志台南傳真）

「台南好麵-麵麵俱到」。（南市府提供／洪榮志台南傳真）

自新冠肺炎疫情延燒以來，台灣防疫人員堅守崗位，不辭晝夜守護國人安全。蔡英文總統19日親臨疾管署加油打氣，除邀請衛福部長陳時中與疾管署同仁參加520就職典禮，也在台南市長黃偉哲的推薦下，代表農民致贈100組「台南好麵-麵麵俱到」作為「英雄麵」，向全台防疫英雄致敬，祝福防疫工作「面面俱到」。

黃偉哲表示，正當全球疫情仍肆虐之際，全台卻已經連續12天無新增個案、連續37天本土無新增個案；鑑於台灣鄰近大陸卻能堅守防線，寫下舉世無雙的防疫成就，蔡英文總統特別準備台南各鄉鎮農特產組合而成的「台南好麵」，希望用「麵麵俱到」表達對中央防疫「面面俱到」的感謝。

黃偉哲還指出，先前疫情緊張時，台灣也曾經掀起泡麵搶購潮，當時他推出「有台南好麵，何必搶泡麵」的宣傳口號，趁機行銷台南農特產；其後更集結台南各鄉鎮的特色麵品，推出「台南好麵2.0」的「麵麵俱到」，讓民眾不僅能在「台南農產運銷公司」網路商城下單，更將從線上走回實體店面上架販售。

黃偉哲強調，「台南好麵-麵麵俱到」內容豐富多元，有蔡英文總統親自認證的善化芝麻拌麵，以及鹽水日曬意麵、大內酪梨籽麵、左鎮芒果麵、仁德蘆薈麵、新市火龍果麵、官田菱角麵、白河蓮藕麵、龍崎竹炭麵及經典關廟麵等特色麵品，希望防疫英雄吃得美味也吃得健康，照顧好自己才能守護家人，也才能繼續為公衛安全把關。

(中時 )