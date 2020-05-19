明天就是第15任總統及副總統就職典禮。國安局為新任副總統賴清德設置的警衛室，也將在今天凌晨0時開始正式編成運作，負責賴清德未來四年的維安任務。據了解，國安局特勤中心已經正式推薦曾經擔任大安警衛室隨扈的現任特勤中心警衛組長謝靜華上校為新任警衛室主任，如無意外，謝靜華將佔少將缺，可望於7月1日正式晉任，也順利搭上官校79年班最後一班晉任少將列車。

據了解，謝靜華上校過去曾擔任前總統李登輝「大安警衛室」警衛官，大安警衛室解編後，謝回到特勤中心任職。過去特勤中心曾固定派員前往美國最著名的私人保全「黑水保全」受訓，謝靜華也曾取得合格種子教官訓練就是其中一員。

至於外界最關注的賴清德警衛室名稱，國安人士透露，副總統當選人賴清德在20日就職當天中午將會正式批示，但「萬里」確實是首選，主要以其故鄉新北市萬里命名；國安人士強調，一切定名都要等到就職當天，賴清德正式批完核准公文後，警衛室名稱才會正式定案。

(中時電子報)