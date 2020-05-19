曾於2016年訪台的日本繪師寺田克也，近日因疫情首度推出網路插畫展「怪物與少年」，讓全世界在線上就能仔細端詳他的細膩筆觸。他也期盼，未來能在實體展覽上與大眾會面。

寺田克也透過官網說明，過去幾個月，每人勢必都處在無須解釋的、相同的情況中，大眾對此感到不知所措或是痛苦時，自己也因實體展覽取消，陷入還需不需要繼續為展覽畫圖的思考中。

「我很快地搖搖頭，但我也意識到除了畫畫以外，還需要做其他事情。」這樣的想法也促成寺田克也首次網路插畫展的誕生，以「怪物與少年」為主題，展出系列鉛筆畫畫作，描繪孩子與怪物玩耍的模樣。他表示，孩子需要負擔未來，希望自己也能交出美好的未來。

寺田克也1963年生於岡山縣富野市，畢業於東京阿佐谷美術專科學校，曾任職為電玩《VR快打》角色設計師，作品種類相當多元，包含漫畫《西遊奇傳大猿王》、畫冊等，近年陸續於香港、台灣、大陸等地舉行畫展。畫風華麗而陰暗，想像力無窮，機械、魔物、女體都是他的創作元素，不少讀者認為，他的作品揉合了「性與暴力」。

寺田克也在2016年訪台舉辦個展時，曾表示「我的人生首要之事是活下去，第二是畫圖，剩下什麼都沒有了！」、「只要醒著都在畫畫」，自認筆下和平與暴力並存，「通常是依故事需要，就像一種反射性的反應，也映照我對周遭現實的感受，像面現實的鏡子。」

(中時 )