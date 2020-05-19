1999年5月23日，WWE(當時稱為WWF)職業摔角手歐文哈特(Owen Hart)因特技入場失敗，於24公尺的高度摔下，他的胸膛撞擊頂繩後掉進擂台，送醫不治。他的遺孀瑪莎(Martha Hart)至今仍無法釋懷。

根據瑪莎所說，WWE為了節約成本，雇用不熟練的特技團隊，加上歐文必須穿著擂台服裝，被綁得很難受，最後不慎讓他的背帶鬆開而跌下。瑪莎指控WWE拿人命當玩笑，居然使用吊取貨物的工具，而且沒有完整教導歐文如何操作。

WWE刪減掉悲劇發生的畫面，只有現場觀眾看到。歐文跌落15分鐘之後，比賽又繼續進行，使用的也是同個擂台。瑪莎說：「他們把歐文當成一坨垃圾那樣抬出場，在他血跡未乾的地方繼續比賽。」

全體選手隔日在節目上悼念歐文，老闆麥馬漢(Vince McMahon)親自向瑪莎道歉並承諾負責到底。不過雙方終究還是對簿公堂，瑪莎索賠3500萬美元，WWE隔年以半額1800萬美元(約台幣5.4億)達成和解。

20年後瑪莎已原諒麥馬漢，但歐文的死仍難令她以平復，她拒絕讓歐文進入WWE名人堂。哈特家族是摔角世家，其餘成員仍效力WWE，與瑪莎疏遠，這也令她難受。瑪莎參與拍攝今年《擂台的黑暗面》(Dark Side of the Ring)紀錄影集，提醒世人不要忘記這樁悲劇。

(中時電子報)