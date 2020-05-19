美國商務部上周宣布擴大對華為的限制，隨後，陸媒環球時報也報導，將對蘋果、思科、高通等美企進行限制與調查，以做為反制。市場憂心陸美的科技衝突，將再衝擊蘋果等企業後市，對此，分析師認為，就現狀來觀察，兩方的嗆聲還僅為「虛張聲勢」，最遭情況不會到來，力挺蘋果給予優於大盤評等、目標價350美元。

據外媒報導，蘋果與美陸關係存在高度依賴性，大陸除了做為蘋果95%的生產基地以外，蘋果在該國的第二季財報營收也達到95億美元，因此，再次爆發的貿易緊張危機，對蘋果的衝擊恐將非常嚴重。

Wedbush分析師Daniel Ives表示，做為美陸衝突間的夾心餅乾，蘋果供需都將遭遇困境。先以需求角度來看，大陸一直以來都是庫克很重視的市場，從每次的新品及法說會上的談話就不難理解。

而在供應方面，大陸一直都是生產iPhone的重要基地，如果事態嚴重，Ives估計，在未來18至24個月，蘋果只能轉移5至7%的產線到印度與越南。

不過實際上，Daniel Ives認為上述情況不容易發生，儘管不確定性增加，但就我們觀察，目前兩方的嗆聲都還是虛張聲勢，對於生產影響尚不顯著。

所以，Daniel Ives仍給予蘋果優於大盤評等，看好目標價將達350美元，意味其股價上漲空間還有11%。

(中時電子報)