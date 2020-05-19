在古代當官是人們改變命運的最佳機會，也是儒家教育中人生的終極目標。但在古代有個地方，古人不願意到此地去做官，就連日軍也不願意占領，那這個地方在哪裡呢？這個地方，就是福建省，那原因又是什麼？

中華文明起源於黃河流域，古代福建地區有大批的原始森林，因此存在著三大問題：炎熱的氣候；蚊蟲、蛇鼠叮咬時常致命；瘴氣肆虐。

《三國志·郭嘉傳》中，郭嘉曾經有一句話叫做「吾往南方，不能生還」，大致就是說南方氣候太惡劣了，自己身體不好，去了必死無疑，由此可見，古人在開發福建的過程中，曾經付出了很大的代價。事實上，從史書上我們可以看到，很多古代名人在經營南方的過程中都因病早逝，最出名的有三國時的東吳三大都督周瑜、魯肅、呂蒙，他們的活動範圍大致在湖北、湖南、江浙一帶，當時的環境還比福建省好得多。

東晉、南宋之後，多次「衣冠南渡」，福建因為自然惡劣，卻同樣少了人患，得到了很多人的青睞，一些不願參與世俗紛爭的人開始陸續遷往此處，這裡也因此得到了極大的開發，南宋恭宗被俘虜之後，陸秀夫等人就在福建擁立少帝宋端宗趙昰。

到了南宋之後，福建已經改變了北宋之前大片土地未開發的情況，生存環境有了很大的改變。南宋以後，福建省人傑輩出，比如朱熹、李綱、李贄、施琅、林則徐、嚴復等人物，對中國歷史發展都有著巨大的影響和貢獻。

但是到日寇侵華時，已經占領了東部數10個省，福建周圍的廣東、浙江、湖南、湖北的大片領土已經淪陷，卻唯獨沒有占領福建，這又是為什麼呢？不得不說，這與福建的獨特性質有關，其內峰嶺聳峙，丘陵連綿，河谷、盆地穿插其間，山地、丘陵占全省總面積的80％以上，素有「八山一水一分田」之稱，地勢整體上西北高東南低，橫斷面略呈馬鞍形。

這樣獨特的地理環境下，福建在歷史上又形成了獨特的人文文化，人們有自己獨特的方言和生活方式，又因當地人富有冒險精神，歷史上匪患嚴重，所以客家人形成了一些自保武裝，修築了很多堅固的碉樓，自衛意識很強。日軍本來兵力有限，想要攻下福建省，必然付出非常大的代價，因此他們不得不猶豫。

其次，因為福建的封閉性，自洋務運動以來的工業化對這裡影響很小，鐵路、公路難以通過，港口碼頭又少有修建，當地人紛紛往南洋尋找出路，投資者更是少之又少，所以近代福建省的工業化非常落後，遠遠沒有東北那麼重要。

另一方面，其地質決定這裡又沒有容易開發的鐵、煤炭、石油等重要的戰略資源，糧食生產也非常匱乏，日軍占領福建省，勢必要付出巨大代價，但是得到的卻少之又少，這是他們沒有占領福建的一個重要原因。

(旺報 )