台電因應新冠肺炎疫情自3月1日起至9月30日推出紓困方案，彰化縣3、4月份總計有1671戶受惠，減免電費達6016萬元；彰化區處指出，其它未申報營業稅的事業單位，如：私人幼兒園、小吃店家攤商，也可由目的事業主管機關認定適用級距後造冊，即可從帳單中減免費用。
這是假的！上周五許多民眾在LINE、FB社群分享轉發，指撥打1911專線告知自家電號，申請登錄後就能獲得504元回饋金，不拿白不拿！假消息導致苗栗以南11個區處，當天下午就狂接3000通電話，同仁接到手軟。
假訊息內容指，台電回饋金採「登錄制」，6月30日前要登入，7月1日就截止申請！撥打1911告訴台電服務人員你家的電號就可以了！晚上也有服務！…先準備電力公司的帳單上有電號，打電話1911撥通之後，是語音系統，按5進入台電紓困登錄，按照指示步驟操作就可以了。
台電彰化區處業務經理楊玉菁澄清，節電獎勵與紓困方案是兩回事；節電只要登錄過就不需重新登錄，要當期實際有節電才有獎勵金回饋；而紓困則由財政部國稅局直接提供營業額資料，由台電比對營業額後給予電費1至3成減免。詳情可上台電FB粉專「電力粉絲團」查詢或向所屬縣市政府事業主管機關洽詢。
彰化縣政府經綠處副處長王盟貴說，已與經濟部中辦開過會，並發文給全縣26鄉鎮市公所，針對小吃店攤商等餐飲小館進行造冊與減免級距認定，彙整後轉呈中央，將追溯自3月1日開始減免電費。
(中時 )
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