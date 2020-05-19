嘉義縣政府今19日開完疫情整備會議後，決定有條件開放學校辦畢旅。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

台灣連續12天無確診案例，累計37天無本土病例，為不讓今年的畢業生因為沒有畢業典禮、畢業旅行，成了史上最悲傷的一屆，嘉義縣政府今19日開完疫情整備會議後，決定有條件開放學校辦畢旅，縣長翁章梁強調，學校若要辦畢業旅行，應事先提報相關防疫計畫，送縣府審核通過後才能辦理。

嘉義縣教育處長陳添丁表示，縣府4月28日曾函文各校，表示到6月底前暫緩辦理畢業旅行，考量近期疫情趨緩，指揮中心亦對外表示「可同車同班畢旅」，縣府參酌鄰近縣市作法後，為避免本屆畢業生成為史上最悲傷的一屆畢業生，今在跨局處防疫會議通過，將有條件開放學校復辦畢業旅行，但仍要落實各項防疫作為，除遵守防疫新生活原則，學校需事先提報防疫計畫，送縣府審核通過才能辦。

翁章梁說，針對師生家長都相當關心的畢業旅行議題，原先限制到6月底，因疫情趨緩，及教育單位認為在條件限制下，能辦理畢業旅行，所以有條件開放。至於畢業典禮，陳添丁說，原本就沒有禁止學校辦畢業典禮，而是授權各校決定辦理的形式及規模。

(中時 )