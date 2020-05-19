國際貨幣基金組織(IMF)總裁表示，全球經濟從新型冠狀病毒疫情帶來的衝擊中，完全復甦所需的時間將比最初預期的長得多，她還強調了保護主義的危險。

IMF總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)說，IMF可能會下調2020年GDP萎縮3%的預測，但沒有給出細節。這可能也會引發IMF對2021年全球經濟將部分復甦，實現5.8%增長率的預測發生變化。

在接受路透採訪時，她表示，來自世界各地的數據比預期的要糟糕。「很明顯，這意味著我們需要更長的時間才能完全從這場危機中復甦，」格奧爾基耶娃在接受採訪時表示。她沒有給出具體的復甦時間目標。

今年4月，這家全球貸款機構預測，為了減緩病毒傳播而實施的企業關閉和封措施鎖將使世界陷入上世紀30年代大蕭條以來最嚴重的衰退。但格奧爾基耶娃本月早些時候表示，之後公佈的數據顯示出「更多的壞消息」。

國際貨幣基金組織將在6月發佈最新全球預測。美國財政部稱，全球經濟展望仍是七國集團(G7)財長的一大關注焦點，他們將於週二舉行遠程會議。

格奧爾基耶娃對路透表示，該組織關注的風險包括復甦期間的高債務水平、赤字增加、失業、破產、貧困和不平等加劇等。但她表示，危機也推動了數位經濟，為提高透明度和在線學習提供了機會，甚至讓小公司也有機會進入市場。

(中時電子報)