面對美國的禁令，華為直言將對該公司有巨大影響，但有信心找到解決方案。業界人士和分析師指出，美國對華為祭出精準的攻擊，可能對整個科技供應鏈產生重大影響。

金融時報報導，一名台灣晶片公司高層指出，當美國去年5月將華為列入貿易黑名單時，是個重大的政治信號，但效果有限，美國商務部用了一年的時間來磨刀，這次的新規定將帶來真正的改變。

瑞信表示，全球約40%的晶片製造商使用美國應用材料與科林研發的設備，另外有85%使用Cadence、Synopsis和Mentor等公司軟體，在新禁令下，華為幾乎找不到晶圓代工廠合作。

華為旗下晶片設計公司海思半導體的晶片目前多由台積電和中芯國際代工，市場質疑中芯是否會遵守美方的規定，惟中芯要取代台積電的能力有限。報導指出，華為有可能選擇轉向聯發科採購手機晶片組，因為聯發科晶片並非客製，因此不適用於美國最新制裁。

不過，華為更大的問題是電信網路業務，目前並沒有可以替代的ASIC晶片供應商。業界人士透露，海思、華為過去一年就開始積極囤貨，應該可以完成大陸現階段的5G訂單，但之後的前景黯淡。

(中時電子報)