新竹一名人夫日前得知已婚的小芳（化名）心情不好，即約對方出來談心，不料2人竟直接在車內激戰，結果被尾隨的妻子小文（化名）發現，當場敲窗抓包，氣的到警局怒控丈夫與小芳通姦。

小芳被逮到與人夫車震擔心婚外情曝光，竟謊稱遭性侵，但法官調查發現小芳與小文的丈夫聊天紀錄「想你」、「咬你嘴唇好好玩」等曖昧訊息，還自拍裸照給對方欣賞，小芳還道歉：「真的不是要破壞你們家庭，感到很抱歉」的訊息，認定並非性侵，將小文的丈夫不起訴處分。

事後小文的丈夫坦承，與小芳是你情我願發生性行為，刑事方面，2人被依通姦罪判處有期徒刑4個月，易科罰金12萬元。

民事方面，小芳與老公已離婚，但認為前妻的通姦行為，導致2名年幼子女失去母親陪伴，精神嚴重受損，因此要求小文的丈夫賠償80萬元。

但小文的丈夫表示，自己事後也因通姦罪離婚，所有財產都給了妻子，無法負擔太多賠償金，法官審酌後最終判賠50萬元。

(中時電子報)