疫情過後，台北車站大廳是否延續禁坐令引發論戰。交通部長林佳龍從昨晚表態「有限度開放」，今早臉書改口「疫情後一切如常」，再度引爆正反論戰。下午林佳龍受訪時又說，「希望找到兩全其美的方法」。

林佳龍下午受訪時說，因防疫關係北車大廳淨空快3個月，最近疫情趨緩，交通部「超前部署」研議逐步放寬先前的管制，包括北車大廳淨空，很多過去使用大廳的朋友期待能繼續使用，但也有意見認為，似乎淨空後北車大廳比較清爽，較能看得出原來的設計。

林佳龍說，兩種意見希望經過討論，因為還有時間，畢竟防疫期間沒有立即要開放；既然是公共空間，每個人都有出入自由，但也不能干擾別人，在此原則下確保安全、動線的順暢，盡可能讓空間更具有公共性，包括外籍移工、移民節慶時或開齋節，過去容易聚集在北車，另外假日人較多，不約而同約在北車見面。台鐵已經在研究，也特別提醒台鐵要跟社會對話，努力找到兩全其美的方式。

林佳龍說，目前還是以防疫新生活作為準則，如果社交距離太近時，還是要戴口罩，且5月24日開齋節馬上要到，顯然來不及馬上開放，大家稍微忍耐一下，未來會適當開放，至於開放時是否回到原貌或是有更好的規劃，已請台鐵成立的美學諮詢設計小組，諮詢各界有創意的人來構思友善休息空間並兼衡更好的動線。

至於網友昨晚發起周六齊聚北車席地而坐的活動，台鐵局長張政源表示，遵照交通部與指揮中心指示辦理，現在仍是疫情期間，還是不能群聚，為了大家健康著想，希望大家配合，若有人席地而坐，將會勸導離開，開齋節由於仍在防疫期間，無法開放，確保大家安全。

(中時 )