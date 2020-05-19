日本AV女優櫻井彩外型甜美，還有傲人H罩杯火辣身材，受到不少粉絲喜愛，不過2017年某天回家的路上，遭到一名自稱是粉絲的男子性侵，讓她因此罹患創傷後壓力症候群，只要有「真槍實彈」的床戲時，就會感到害怕，去年12月正式引退，不過近日卻突發負面文，讓AV達人「一劍浣春秋」都表示蠻擔心她的。

櫻井彩本來聲勢看好，近2、3年卻作品銳減，原來是她曾遭「影迷」性侵，導致身心受創，只要進棚拍片就會害怕，每當有「真槍實彈」床戲時，甚至會換氣過度，出現恐慌症，讓她片量大減、身形暴瘦，去年正式宣布引退。

近日她突負面文「我，櫻井彩，想在被殺死填到東京灣前先自殺！」並附上一堆不知名藥物的照片，讓一劍浣春秋都嚇一跳，表示她貼文語意模糊，大致上是說她寫的東西惹火某個活躍的女性，此事非同小可，她想盡快向對方道歉，發文到這邊就斷了。

一劍浣春秋也說「蠻擔心這位女優的」，因為她在被性侵後，精神狀況一直不太好，雖然這件事不知道有沒有她寫得這麼嚴重，「但我真的不希望她做傻事啊」。

(中時電子報)