《國際產業》樂金化學研發中心失火 已知1死兩傷 15:572020/05/19 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 樂金化學（LG Chem）一處研發中心周二下午發生火警，已造成1名員工死亡、兩人受傷。 根據當地消防單位表示，樂金化學在南韓忠清南道瑞山市的催化劑實驗室在下午2時25分發生火警，傷者已經送往鄰近醫院。 該公司近來公安事故頻傳，本月初旗下樂金聚合物公司（LG Polymers）位於印度南方維沙哈巴南市（Visakhapatnam）的一座工廠發生毒氣外洩事故，造成十多人死亡。 (時報資訊) #樂金化學 #研發中心 #LG #發生火警 #事故 也許您會感興趣 推薦閱讀 寶成UA創研中心 宣告分手 04:102020/05/15 財經要聞 火車事故影響會考 台南一考生8時40分趕抵考場應試 10:092020/05/16 生活 台南1考生因火車事故 警載送8點40分抵考場 11:292020/05/16 社會 國1中壢段拖板車自撞 塞車時速20公里 14:162020/05/18 社會 台科研合作人士可申請豁免強制檢疫入港 22:492020/05/18 生活 經濟部長沈榮津：四大中心將奠定台灣產業30年發展 13:062020/05/19 財經 財經熱門新聞 美國科技獵殺 不是大陸 這一國才是第一個犧牲者 - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 油價最慘過了…揭背後2大護盤魔手 - 財經 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。