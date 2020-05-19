樂金化學（LG Chem）一處研發中心周二下午發生火警，已造成1名員工死亡、兩人受傷。

根據當地消防單位表示，樂金化學在南韓忠清南道瑞山市的催化劑實驗室在下午2時25分發生火警，傷者已經送往鄰近醫院。

該公司近來公安事故頻傳，本月初旗下樂金聚合物公司（LG Polymers）位於印度南方維沙哈巴南市（Visakhapatnam）的一座工廠發生毒氣外洩事故，造成十多人死亡。

(時報資訊)