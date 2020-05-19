美國商務部旗下工業暨安全局（BIS）上周五(15日)宣布，未來企業生產半導體產品以及使用相關技術供貨給華為，將先經過美國政府審查並許可，這使得全球晶圓代工龍頭台積電未來無法再替華為提供先進製程，導致華為新一代5G手機難產。對此，有分析師認為，台積電在晶圓代工市場的競爭對手、南韓科技大廠三星電子的智慧型手機業務將吃下華為空出的市場份額。

美國商務部先是在上周五宣布再度延長華為的臨時許可證，讓美企再與華為進行業務往來90天，但不能涉及有關國安問題的產品，但隨後BIS又通過一項修改規定，要求未來任何供貨給華為的半導體產品，都須經過美方審查，無疑是對華為在手機、5G基建等業務造成嚴重打擊。

美國商務部去年將華為及其所屬100多家子公司陸續列入實體清單，華為的5G旗艦級手機Mate 30系列手機也無法搭載GMS服務，損及華為在海外的銷售業績，但華為憑藉著大陸市場支撐，在短短1季內躍升至大陸市場龍頭；反觀三星，在大陸市場手機業務一直不見起色，但海外表現卻相當亮眼，加上去年開始全球5G行動裝置需求漸增，原本是5G市場份額的激烈競爭時機，將讓華為的海外業務更受至於美方禁令。

根據國際調研機構International Data Corporation數據顯示，今年第一季度全球最大的智慧型手機廠商是三星，市占率達21.1%，華為以17.8%居次，蘋果以13.3%排名第三。

Mirae Asset Daewoo 分析師 Kim Young-gun表示，三星在大陸市場占比不高，但在歐洲市場表現與華為相近，除華為以外的大陸手機品牌，與三星各機種的價位相近，約落在200~ 400 美元，這都使的各大廠牌競爭相當激烈。

(中時電子報)