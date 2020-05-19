還記得今年 2 月首度參與《Pokémon GO》社群日(Community Day)主角寶可夢票選的刺激感受嗎？隨著新冠肺炎(COVID-19)疫情逐漸趨緩，《Pokémon GO》經典的社群日活動也將陸續恢復正常。官方宣布，將在 5 月 24 日起舉行維持 24 小時的票選活動，邀請訓練家們選出你最喜愛的寶可夢，讓他們成為 6 月、7 月份的社群日主角！

《Pokémon GO》官方部落格公布，今年 6 月、7 月份的社群日主角寶可夢，都將交由訓練家們親自票選。目前公布的四隻候選寶可夢為：傑尼龜(Squirtle)、獨角崇(Weedle)、穿山鼠(Sandshrew)以及鬼斯(Gastly)。票選時間為台灣時間2020年5月24日（星期天）9:00至 5 月 25 日 9:00，歷時 24 小時，活動將在 Pokémon GO 英文 Twitter 官方帳號中進行。票選得票率第一名的將是 6 月社群日寶可夢，第二名的就是 7 月份社群日的主角寶可夢。

為了替訓練家帶來更強的投票意願，官方也特別提早公布了社群日主角寶可夢可以學會的特殊招式。(1)傑尼龜： 將傑尼龜進化成水箭龜，牠就能學會格鬥屬性招式「波導彈」；(2) 獨角蟲：將獨角蟲進化成大針蜂，牠就能學會地面屬性招式「直衝鑽」；(3)穿山鼠：將穿山鼠進化成穿山王（或是讓阿羅拉穿山鼠進化為阿羅拉穿山王），牠就能學會「暗影爪」；(4)鬼斯： 將鬼斯進化成耿鬼，牠就能學會強大的幽靈屬性招式「暗影拳」。

社群日一般還會有當日活動限定的獎勵，例如孵蛋行走距離縮短、增加經驗值、誘餌時效延長等相關活動內容。這些官方都尚未正式公布，須等後續官方正式確認才能知道。

為了提前預熱票選活動，今日 Pokémon GO 英文 Twitter 官方帳號就提前進行了一次投票活動，公布至今 8 小時內，「鬼斯」得票率領先，「傑尼龜」則是緊追在後。不曉得這會否就是最終 6、7 月社群日的最終票選結果呢？

If the #PokemonGOCommunityDay poll were happening today, which Pokémon would you vote for? — Pokémon GO (@PokemonGoApp) May 18, 2020

今年 5 月份《Pokémon GO》的活動多多，先前推出的布魯限定一日調查活動，還有 17 日已經進行的水屬性與惡屬性「薰香日」，並且還有持續整個月的「世代大調查」活動，內容任務簡單，還能讓你抓到不同地區寶可夢的進化狀態；5 月 24 日則是還有「橡實果」擔綱主角的社群日@home活動，訓練家們不可錯過。

(科技)