台北市中山區大彎北段「商業宅」爭議數十年，監察院曾在2016年提案糾正北市府，監委陳小紅、章仁香、仉桂美今天表示，台北市轄內仍有多處商業區與特定專用區，為都市計畫規範不得移作住宅使用，但北市府仍未查處違規案件，縱容違規事實的導正遙遙無期，殊有未當，再度提案糾正北市府。

大彎北段「商業宅」多達1678戶，在商業區違規做住宅使用，監委陳小紅、章仁香、仉桂美在2016年提案糾正北市府後，北市府曾寄罰單要求限期改善，卻未能解決，最後想出解套方案，同意違規戶繳交回饋金就地合法，每坪約5.2萬元。

今天同一批監委們上午在內政及族群委員會，再度提案糾正北市府，原因是截至今年4月止，台北市都市計畫規定不得移作住宅使用的商業區與特定專用區，除大彎北段外，尚有3處206戶，涉移作住宅使用且以住家用稅率繳交房屋稅，違反都市計畫土地使用分區管制規定。

糾正案文提到，台北市政府雖辯稱人力有限，將待大彎北段與內湖五期專案查處作業辦理完竣後，再依序訂定其他地區處理期程，然而各處違規使用的樣態與強度不一，大彎北段都市計畫檢討案，內政部都委會何時審議通過尚無定論，相關查處作業又非短期所能竣事，再三延宕的結果，違規使用情形勢將持續增加，平添日後處理的複雜度。

調查報告指出，台北市轄內不得移作住宅使用的商業區與特定專用區中，若干地區使用現況與計畫原定目標迥異，台北市政府允應確實檢討各該地區的商業階層與商業活動類型，適切規範使用性質與密度，以確保都市的永續發展並減少民怨。

另外，都市人口稠密，「迷你倉庫」盛行，但「台北市土地使用分區管制自治條例」所規範的住宅區，在正面表列允許使用項目的使用分區中，卻沒有列舉「迷你倉庫」，提醒北市府應整合相關配套管理，確實督導相關業者落腳於適當分區。

(中時 )