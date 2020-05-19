北市議會工務委員會今天上午至北流考察。（譚宇哲攝）

台北流行音樂中心原訂3月中辦理第2次壓力測試，並在6月營運，因新冠疫情影響，暫定9月營運，北市議會工務委員會今天上午至北流考察，多名里長質疑，北流汽機車停車位僅設置700多個，啟用後湧入的人車潮恐衝擊鄰里交通及環境；議員闕枚莎、李傅中武承諾，會持續為里民把關、爭取。

北流位於捷運南港站與昆陽站間，分為北、南兩基地，北基地為中大型「表演廳」，可容納6000人，南基地則有呈現台灣流行音樂歷史的「文化館」及培育台灣音樂人才的「產業區」。

南港區新光里長龔睿堉表示，北流營造商施工車輛經常停在里內，造成居民困擾，北流北基地僅有500多個機車格、汽車位僅有200個，南基地沒有停車場，屆時開幕後，汽機車勢必會停到附近鄰里街巷。

東新里長蕭漢榮指出，居民除擔心車會亂停，也認為晚上機車在巷道內穿梭聲音會很大，居民被噪音打擾無法休息。

闕枚莎建議，市府應妥善解決北流周邊噪音、交通問題，並提供在地工作機會，回饋鄰里。

北流執行長彭季康表示，目前因應疫情，各項細節都在討論中，尚未決定何時進行第2場壓力測試，未來也都採滾動式修正，若確定將對外宣布。

文化局副局長田瑋表示，將改善指標系統、設置接駁車，大型活動也會有管制，過去相關單位也有和附近鄰里溝通，將當地所擔心的問題列出，並研擬解方。

至於停車位規畫問題，田瑋說，北流南基地底下有高鐵、台鐵的軌道，無法挖深興建停車場，北基地則興建基地夠乘載的停車位數量，由於基地本身受限，因此規畫停車位上有所限制。

(中時 )