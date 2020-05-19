私密處保養是許多女性相當在意的問題，優佳美時尚診所院長陳國玉分享，年紀增長、產後的婦女容易有漏尿、頻尿的問題，其實可以透過凱格爾運動來保養，增強骨盆底肌肉，還能促進陰道收縮幫助性生活美滿。

陳國玉醫師表示，無論是在粉絲團，還是在診間，許多女性都會詢問私密處保養的問題，特別是產後的婦女，容易出現漏尿、頻尿的問題，且隨著年紀增長，這個問題也會越來越嚴重。

陳國玉醫師指出，女性尿失禁又稱為應力性尿失禁，通常是因為在懷孕、生產過程或老化使骨盆腔底肌肉與鞘膜鬆弛，而改變膀胱與尿道的正常位置，一旦腹部用力（打噴嚏）膀胱會下垂、尿道移動過度就會尿失禁。

陳國玉醫師分享，如果症狀還很輕微或是還沒有相關的問題，那可以做凱格爾運動來保養。它除了可以幫助改善頻尿、尿失禁的問題，也可以增強骨盆底肌肉，還能促進陰道收縮有助於使性生活更美滿，甚至可以幫助提臀塑腹美化曲線。

(中時電子報)