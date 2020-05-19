樹德科大學生將海洋垃圾分類及秤重。（樹德科大提供／林瑞益高雄傳真）

為了減少海洋垃圾與廢棄物，樹德科技大學通識教育學院院長曾宗德日前率休閒遊憩與運動管理系林秉毅師生，及後勁溪與蚵仔寮漁港居民約70人，在6月8日世界海洋日來臨前，響應行政院海洋委員會和高雄市政府海洋局辦理「世界海洋日」系列活動，啟動淨溪、淨灘，攜手作環保。

休運系帶隊老師林秉毅表示，參與學生都是熱衷水域遊憩規畫與活動課程，對海洋有著更深層的使命感，尤其當地居民熱情支持，令大家對執行高雄市休閒漁業資源調查及海洋觀光遊憩行銷推廣計畫更有勁，深感同為地球人，要盡小我的一份力量，也展現大學社會責任的實踐力。

當日淨灘活動撿到的海洋垃圾量總共重達67公斤，計有菸蒂2015支、塑膠袋243個、吸管137支、寶特瓶91個、玻璃瓶54個，以及許多大型垃圾如漁網、保麗龍、油漆管等。

這些廢棄物有些是漂洋來到台灣，或遊客在海邊戲水忘記拎回家，以及被選擇性遺忘擱置，但無論如何，個人的行為影響到高雄沿海的海洋景觀，也造成環境的破壞。

此次活動除垃圾撿拾之外，並將依照國際淨灘行動的流程，將垃圾分類、秤重進行統計分析，讓學生瞭解民眾所居住的溪流河川和海洋，究竟充斥著什麼樣的垃圾？提升大家對海洋保育的重視及認識。

計畫主持人曾宗德說，高雄身為海洋之都、港灣城市，更是全台漁業的重點地區，透過響應「世界海洋日」友善環境，也讓大家正視海洋垃圾議題，讓每位世界公民真正了解海底垃圾量高出陸地好幾倍，在海洋中也可能釋放出有毒物質，影響到海中的生物，不可不慎。

(中時 )