嘉義縣長翁章梁（中）出席捐贈儀式時大讚，台灣守住疫情防線，每位醫療人員都功不可沒。（張毓翎攝）

崇文冷凍食品公司由董事長蔡崇文（左三）將8100包特製人氣商品送給院方，並由院長林志鴻（右三）代表受贈。（張毓翎攝）

疫情趨緩，嘉義長庚醫院看診人數逐步回升7％，院方上周開放地下停車場及加護、安寧病房訪客入內，院方表示，進入醫院仍須全程戴口罩、勤洗手，保持社交距離；為感謝醫護人員防疫期間的辛勞，19日崇文冷凍食品公司由董事長蔡崇文將8100包特製人氣商品送給院方，嘉義縣長翁章梁出席捐贈儀式時大讚，台灣守住疫情防線，每位醫療人員都功不可沒。

蔡崇文說，由於家人平時經常受到長庚團隊的照顧，因此，他有感於防疫期間，醫療人員的無私及辛勞，帶來公司製作的高人氣休閒食品。今日由院長林志鴻代表受贈，他說「大家都辛苦了！」，為做好防疫，院方訂定嚴格管制措施，也造成民眾許多不便，感謝這段期間家屬和患者的全力配合。

翁章梁說，台灣防疫成果亮眼，許多企業等單位都用不同方式，表達對醫療人員的尊敬與感謝，連續多日無新增病例出現，大家心情比較放鬆，相信很快就能恢復過去的秩序，上個月縣內有2名境外移入確診案例都在嘉縣醫療，且當月皆已順利出院，恢復他們的身體健康，感謝醫療人員盡心盡力、守護全民健康。

嘉義長庚上周開放加護病房、安寧病房訪客探視，探訪總人數每日每床以2位家屬為限，且每次半小時，以解民眾思親之苦，院方表示，台灣疫情趨緩，但目前國外疫情仍持續延燒，民眾應落實個人自主健康管理，並保持社交距離，避免群聚感染。

(中時 )