台中大甲區白里二高橋下為太白里民重要活動與聚會空間，但長期以來僅有老舊流動廁所，行動不便者如廁相當困難，市議員施志昌19日邀集相關單位會勘時表示，目前已向高公局爭取到橋下廁所用地，後續會再向台中市觀旅局爭取經費設置5座公廁。

施志昌今邀集太白里里長曾進財、太白里社區發展協會、交通部高速公路局、台中市府觀光旅遊局與大甲區公所等單位會勘。

施志昌表示，太白里二高橋下經立法院副院長蔡其昌一期與二期爭取，有生態池、休閒步道與環境美化的綠植栽等，成為太白里里民重要的活動與休憩空間，此外，溪北地區也開闢相當多自行車道，從松柏漁港至匠師的故鄉、北堤東路與北堤西路等，太白里二高橋下也成為車友經常行經與休息之處。

施志昌指出，雖然環境已整理過，但美中不足之處在於廁所過於老舊，此處現有廁所是過去由太白里長與地方善心人士籌款搭建，以竹籬圍起的流動廁所，現今不只是年久失修，因沒有無障礙設施，行動不便者亦難使用，因此希望能爭取設置5座公廁。

施志昌表示，現今高公局透過與台中市府簽訂維護管理的契約，同意市府施作廁所，目前正在簽約當中，後續會再向觀旅局爭取經費施作5座公廁，所需經費約350萬，包含男女廁各兩座，以及一座無障礙廁所。

(中時 )