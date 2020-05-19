氣象局簡任技正伍婉華表示，目前梅雨鋒面已經南移到中部上空，氣象局持續對西半部地區、澎湖地區及宜蘭地區發布大雨特報，另一方面對流雲系移進雲林地區，受滯留鋒面影響，易有短時強降雨，已針對雲林縣發布豪雨特報，持續時間至17時0分。

伍婉華指出，今(19)晚各地雨勢趨緩，然而仍有短暫陣雨或大雨發生機率，明(20)日鋒面位於中南部上空，屆時會有雷雨及局部性大雨或豪雨發生機率，北部及東北部雨勢相較今天更為緩和。

星期四(21)開始西南風增強，將帶來暖溼水氣，與位於台灣上空的梅雨鋒面相互作用容易產生旺盛對流雲系，周四周五(22)兩天雨勢會較今天明顯，較大雨勢涵蓋區域將近全台，屆時有短時強降雨及雷雨機率，周五中南部山區也有大豪雨、雷擊及強陣風等發生機率，天氣劇烈民眾要多加留意。

伍婉華說，這波梅雨鋒面大約周日會南移到巴士海峽，預估會停留1至2天，中南部天氣相較北部會相對不穩定，請民眾隨時更新氣象局發布的最新資訊。

雨量分級定義：

大雨：24小時累積雨量達80毫米以上／小時雨量達40毫米以上。

豪雨：24小時累積雨量達200毫米以上3／小時累積雨量達100毫米以上。

大豪雨：24小時累積雨量達350毫米以上。

超大豪雨：24小時累積雨量達500毫米以上。

(中時 )