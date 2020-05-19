安泰銀行統籌主辦香港商新朗興業有限公司台灣分公司（簡稱：新朗興業）新台幣76億元聯貸案，與參貸金融業者的永豐銀行、國際票券、兆豐票券、新光銀行、大中票券、合庫票券及全球人壽，共同與新朗興業完成簽訂聯合授信合約。

安泰銀行表示，新朗興業為償還既有負債，並充實營運週轉金所需，委託該行主辦3年期新台幣76億元聯合授信案。全案獲得多家金融機構認同參與，讓這個位於台中七期指標型聯貸案件順利籌組完成。未來將持續發揮其在結構型融資（包含土建融、股權／購併、專案融資等）業務專長，主辦相關聯貸案，致力協助企業業務發展，助益國內經濟成長。

安泰銀行指出，這次籌組的聯貸案擔保品為「新市政」建案，位在台中市七期新市政中心，基地前、後臨市政路、文心一路，附近公共設施規劃完善，具地段保值優勢，故吸引眾多金融同業參與融資，總計超額認購達1.3倍。

新朗興業為香港鵬榮集團控股有限公司100％轉投資，該集團總裁馬廷海認為，「新市政」建案將為跨足台灣房地產的代表作，故傾盡集團資源，在規劃設計上，建築本體與外觀邀請世界級建築大師Richard Meier設計，公設邀請國際著名Yabu Pushelberg 室內設計公司操刀，整體規劃以白色為基調，充分展現線條俐落、輕快明亮的白派建築底蘊。營造工程則委由大陸工程興建，期提供最精良的建築品質予購屋消費者。

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