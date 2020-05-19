低利率環境可能要持續很長的時間。國泰金控總經理李長庚19日在法說會上表示，至少3年的時間，市場都會持續低利率，金融業者的利差收益會被壓縮，但他不認為從此就會過「苦日子」，因為資本市場波動會加劇，投資機會會比「過去更大」。

亦即國泰金靠著強化投資能力及風險管理能力，可創造更大的獲利，李長庚說，順手時獲利佳，不順手時亦可創造機會，「沒那麼悲觀」。

由於國泰人壽預期利率短期內難以大幅彈升，因此在計算隱含價值（EV）及精算價值（AV）時 ，首度大幅彈降投資報酬率，約58個基本點（58個百分點），計算後國壽2019年底隱含價值（EV）達9,350億元，換算國泰金股數，每股EV達74.1元，僅比前年底增加4％。

因為降低未來20年投報率，造成國壽有效契約價值少了3,170億元，影響最後EV及AV的結果，將未來保單價值折現後的精算價值到2019年底亦只有1兆2,420億元，以國泰金股數來看，每股AV降到98.4元，比去年的107.5元，下跌8％，算是相當罕見。

國壽發言人林昭廷表示，主要是反應今年以來市場利率真的降非常多，尤其是美國10年債、30年債利率降非常低，所以國壽今年算是「很大幅度」調降投報率假設，也一定程度反應國壽對未來利率的看法，即利率短期內難以大幅提升。

國泰金控第一季稅後收益235億元，比去年同期成長74％，每股稅後獲利1.77元；由於首季債券殖利率往下，國泰人壽實現資本利得較往年多，首季稅後獲利152億元，較去年同期成長138％。

國泰世華銀因淨利差及投資收益增加，首季稅後獲利76億元，亦成長15％以上，同時因為實現資本利得多在海外分行，因此首季海外獲利44億元，占國泰世華銀全行獲利的51％。

(工商 )