滬深兩市19日午後指數震盪走高，個股總體漲多跌少，兩市漲停家數穩步增加。北向資金延續淨流入，截至收盤，上證指數報2,898.58點，上漲23.16點，漲幅0.81％；深成指收報11,052.85點，上漲131.7點，漲幅1.21％。創業板指報2,144.12點，漲1.38％。半導體引領科技股反彈，大消費類股持續上揚；黃金、農業類股回檔。北向資金當日淨流入人民幣49.18億元。

新浪財經報導，愛建證券認為，市場短期驅動力依然來自於經濟的恢復和政策的推出，新興產業持續性樂觀。新基建的主題性機會將是未來一段時間市場的主要動力，但也應謹慎關注短期的波動風險。整體來看，市場仍在震盪回升的格局中，市場空間和風險都有限。至於美國對華為的禁令，將加速推動國產替代的進程，但短時間對於相關產業鏈會有衝擊，因此短期的震盪難免。兩會的政策預期是未來一段時間的主要驅動力。因此也不用過於悲觀。

(工商 )