全家便利商店繼去年6月搶下台鐵25個站、32個據點標案後，今（19）再宣布與臺鐵深化合作，將台鐵便當經典的「滷排骨」食材，延伸開發成八款鮮食產品，橫跨早餐、主餐、輕食3種餐別，還結合自強號、復興號等火車特色包裝，5月20日起陸續在全台3,600多間全家上架販售，要讓消費者隨時隨地都能吃到懷舊的國民美味！

全家董事長葉榮廷表示，台鐵便當是許多人從小到大的回憶，很榮幸全家繼去年拿下臺鐵25個站點經營權後，不到一年的時間，再度成為「台鐵便當」首間合作夥伴，期望結合便利商店24小時營業、店點深入全台社區鄰里的優勢，讓消費者在巷口轉角就能夠品嚐到記憶中的懷舊滋味。

臺鐵局長張政源表示，此次透過和全家聯名合作，由全家負責食材研發、鮮食生產、定價、行銷及通路銷售，顛覆以往只能在火車上或車站內才能買得到台鐵便當，這次合作就拓展食品種類、市場區隔、增加通路與品牌永續發展層面，都具有台鐵便當營運模式轉型的代表性意義。

全家鮮食部部長黃正田指出，此次雙方合作鮮食，除了看重台鐵便當受國人喜愛，甚至被稱為「地表最強便當」外，也瞄準台式料理在台灣消費市場的商機，特別以台鐵便當招牌的「滷排骨」加以開發，一口氣跨足三種餐別，推出握沙拉、飯糰、炒飯、乾拌麵、刈包等鮮食，還有滷排骨冷凍調理包，將於5月20日起陸續上市，預計帶動鮮食相關品群業績成長一至二成。

據全家介紹，此次跟台鐵聯名的鮮食將於5/20、6/3分兩波段上市，主餐商品有「滷排骨雪菜炒飯」、「滷排骨乾拌麵」；早餐商品有「大口經典滷排飯糰」、「傳統滷排糯米飯糰」；輕食類則有「里肌豬排長堡」、「滷排刈包」、「里肌豬排握沙拉」。此外，全家也首度將台鐵便當「經典滷排骨」製成冷凍調理包（5入裝），採期間限定預購販售，消費者只需簡單覆熱、隨時都可享用。

(工商 )