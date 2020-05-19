擁有「極限運動女神」封號的24歲劉姓女大學生，綽號安安，本月12日在大陸湖南省張家界進行「翼裝滑翔飛行」（Wingsuit Flying），從2500公尺高空一躍而下，但隨即偏離航道並失聯，時隔7日終於尋獲她的遺體，而失事畫面近日也跟著曝光，讓大批熱愛極限運動的玩家不勝唏噓。

安安12日在張家界進行飛行。（圖／翻攝自一點資訊）

根據《一點資訊》報導，安安原本受邀拍攝極限運動紀錄短片，12日前往張家界天門山進行飛行，她與另一名攝影師從2500公尺高的直升機上跳下，起初飛行狀況穩定，沒想到19秒後就偏離原訂飛行路徑，攝影師當下有察覺異狀，揮手示意安安開傘，但下秒她就開始直線下墜，人影逐漸消失在視線中。

安安一開始飛行狀況相當穩定。（圖／翻攝自一點資訊）

「張家界天門山5A景區」微博指出，18日上午當地居民在天門山玉壺峰北側下方無人區一處密林內，發現了遺體，搜救隊伍立刻趕赴現場，安安當時已無生命跡象，且身上的降落傘並未打開。遺體所在地海拔高度約900公尺，距離安安從直升機起跳位置，直線距離約2000公尺，相對落差約1600公尺。

開始出現異常狀況，不過安安未將傘打開。（圖／翻攝自一點資訊）

由於事發當天的飛行被認為「難度很低」，因此安安並未攜帶任何通訊或GPS設備，這也讓搜救增加不少難度。近年「翼裝滑翔飛行」極限運動風靡全球，安安還被圈內友人稱為「大神級」玩家，不僅外貌和身材不錯，且飛行技術非常好，對於她發生意外，大家都也都覺得相當震驚。

安安瞬間直線往下墜，消失成米粒大小。（圖／翻攝自一點資訊）

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(中時電子報)