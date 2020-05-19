民眾黨立委蔡壁如日前被爆出在內部群組嗆「發言人們都死了」的截圖曝光後，民眾黨公關長吳怡萱今下午與發言人楊寶楨、蔡峻維、陳宥丞，共同舉行「蔡政府4年施政」民調結果記者會，問卷題目包含青年低薪、司法改革、經濟結構、教育改革、兩岸事務5大議題，整體滿意度約在2成左右，其中，對於司法改革僅11.6％認同，是5大議題中滿意度最低。

明天就是520蔡總統連任就職，民眾黨光譜論壇於5月14日至18進行網路問券調查，一共有2111人回填問卷，結果顯示，蔡總統4年前承諾改變年輕人低薪問題，僅19.5％感到滿意；司法改革部分，僅11.6％的民眾認同現行司法制度；經濟方面僅2成民眾對目前經濟情況感到樂觀。其他像是教育改革滿意度僅24％；蔡政府未來4年處理兩岸事務部分，也僅26.3％有信心。

蔡峻維、陳宥丞指出，蔡政府2016年上任時高喊司法改革，數據顯示人民無感，司法信任依舊低迷，甚至比蔡政府上任前感受更差，尤其是近期重大判決讓民眾感到不滿意，民眾黨主張參審陪審並行，讓人民聲音進到司法，讓司法符合社會期待與需求，但院版只想走參審制，令人質疑真的有想要推動司法改革嗎？

楊寶楨表示，兩岸議題部分，近期民進黨蔡易餘委員提出刪除國家統一字眼提案，最後卻以不想引起台海危機為由撤案，請問一個禮拜前提案時就沒危險嗎？楊寶楨痛批，民進黨總是喜歡把聲音喊很高，期待在野黨跳出來反對當剎車皮，這次綠營自己跳出來喊剎車，呼籲民進黨政府不要再打假球，也希望蔡總統在就職演說針對兩岸關係能有具體說明跟解決方案。

民眾黨呼籲，蔡總統在接下來4年，能正視民眾對年輕人低薪、司改、教改、經濟、兩岸問題，希望蔡政府能實事求是、務實改革。

(中時 )