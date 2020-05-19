日本2020年版《外交藍皮書》中明確記載，日本保持一貫支持「台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）」的立場。對大陸國防費持續增加、急速強化缺乏透明度的軍事力、軍事力近代化等表示憂心。也提及大陸國家主席習近平因疫情關係延期訪日，雙方將協調安排適當的訪日時期。

日本外務大臣茂木敏充19日在內閣會議上報告了2020年版外交藍皮書。藍皮書中針對大陸的軍事近代化，軍方急速擴大、強化在海空活動的質與量，急欲確保在太空、網路、電磁波等新領域的優勢等表示憂心。

藍皮書中還指出，大陸持續在東海、南海等海空域，持續堅持獨自的主張，片面地試圖以武力改變現狀。在東海上，大陸公務船持續入侵釣魚台群島（尖閣諸島）周邊海域的日本領海，去年達32次。日本決意固守日本的領土、領海、領空，毅然且冷靜地對應。

同時也提及，大陸還在排他性經濟海域以及片面地在大陸棚境界未畫定海域持續開發資源。近年還多次未經日本同意，在東海等日本周邊海域進行調查活動。

(中時電子報)