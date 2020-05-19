北斗國中天文台配置直徑13公分大口徑折射式望遠鏡，並搭配赤道儀、遠端數位系統，可自動追焦與觀測白天的太陽、夜晚的星空。（吳建輝攝）

彰化縣長王惠美也在現場闖關示範體驗。（吳建輝攝）

彰化縣政府推動天文教育，斥資350萬在北斗國中興建圓頂天文台，該天文台配有直徑13公分大口徑的折射式望遠鏡，搭配赤道儀、遠端數位系統，可以自動追焦與觀測，彰化縣長王惠美說，未來會開放給縣內學生，到北斗國中參訪天文台以及體驗相關課程，讓天文教育向下扎根，向上發展。

彰化縣長王惠美表示，選在北斗國中除了平衡南北教育資源外，該校也是縣內自然領域輔導團國中召集學校，而且北斗國中校名也與北斗七星相呼應，打造南彰化第1座天文台再適合不過，也感謝智高公司贊助相關設備，一起推廣天文科普教育。

王惠美說，除了配置折射式望遠鏡外，還另外設置有４公尺天幕的數位星空智慧教室，可以模擬宇宙天文景觀，隨意觀看想仰望的星空，希望天文台的設立，讓所有師生都有更好的學習場域，來接觸天文。

王惠美強調，北斗國中位在南彰核心地區，周邊無高樓與光害，佔有先天優勢，希望天文台的建置，可以增進彰化縣教師與學生天文科學素養，未來學校也會陸續設計開設天文相關課程，讓到北斗國中天文台參訪的孩子，都能有滿滿收穫。

(中時 )