北市議員游淑慧今天下午在北市議會民政部門質詢。（譚宇哲攝）

美食外送平台外送員事故頻傳，北市府今年3月27日公布實施「台北市外送平台業者自治條例」，保障外送員勞動權益，但北市議員游淑慧發現，自治條例上路以來，市府未掌握外送員投保率，業者更屢次拒絕勞檢、罰不怕，執法成效不彰，要求市府檢討，不要像錢櫃大火一樣，出事才說制度要檢討。

「台北市外送平台業者管理自治條例」規定業者應為外送員投保200萬意外險、颱風天應停止外送、發生職災應通報勞動檢查機關等，保障外送員權益，另也明定業者管理、消費者保障相關規範，違反相關規定者最高可罰10萬元。

游淑慧今天下午在北市議會民政部門質詢，她指出，北市1到4月外送員事故628件，造成434人受傷，但台北市外送平台業者自治條例3月底上路後，狀況未明顯改善。

游淑慧詢問勞動局長陳信瑜，目前北市外送員投保率多少？陳信瑜說，雙北市外送員1萬5000人左右，目前僅抽查，業者都有配合讓外送員投保；游淑慧批評，外送平台業者沒有出示投保名單，市府也沒有掌握只有抽查，如何說業者都有幫外送員投保？市府怎敢幫廠商背書？

游淑慧痛批，勞動局不只沒有掌握外送員投保率，也不知道業者有沒有依自治條例規定設置管理衛生人員，且勞檢只針對設廠在北市的業者，若是業者到新北、桃園設廠，北市外送員就失去保障。

游淑慧說，有知名外送平台業者去年兩度拒絕勞檢，北市府僅分別罰3萬、6萬，後續累罰最多也才罰15萬，業者明顯罰不怕，只要有錢就不怕勞檢，市府應盡快檢討修正外送業勞檢問題，不要像錢櫃大火一樣，雖然有消防法令，出事才說制度要檢討。

「這就沒良心啊」，勞動局長陳信瑜坦言，無良業者確實有寧可受罰也要拒絕勞檢情形，會找出最重罰則開罰，後續也會請廠商提供外送員投保名單、管理衛生人員名單。

(中時 )