桃園市長鄭文燦19日前往彩券行鼓勵，當場自掏腰包買500元威力彩「圓一個夢想」，高喊中頭獎要捐一半。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦19日化身銷售員幫忙兜售，鼓勵大家買彩券做公益。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦19日化身銷售員幫忙兜售，鼓勵大家買彩券做公益。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦19日化身銷售員幫忙兜售，鼓勵大家買彩券做公益。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦19日前往彩券行鼓勵。(蔡依珍攝)

鄭文燦化身銷售員賣彩券

新冠肺炎衝擊各行業，彩券行也受波及，銷售額下降3成，其中自小罹患小兒麻痺的陳月英求職受阻，直到20年前開始賣彩券才步入正軌，樂觀笑言：「靠彩券養活一家9口！」坦言疫情讓民眾買完速速離開不逗留，刮刮樂業績掉2成，但相較其他行業還是認為自己很幸運。

桃園市長鄭文燦19日特別前往鼓勵，不但自掏腰包買500元威力彩「圓一個夢想」，高喊中頭獎要捐一半，也化身銷售員幫忙兜售，強調彩券經銷商皆為身心障礙者、原住民族朋友或單親低收入戶等弱勢族群，以威力彩連槓上看5.1億元，鼓勵大家買彩券做公益。

台灣彩券公司總經理蔡國基說，全國現有4萬2803名彩券經銷商，桃園市有4267名，約占全國近1成，疫情發生以來，電腦型正好遇到大樂透連槓24期衝到9.3億最後一注獨得、以及威力彩至今已連槓27期，刺激買氣，銷售小幅成長，但立即型如刮刮樂等，民眾擔憂感染風險，多買回家刮，少了中獎續買的民眾，業績少3成。

蔡國基說，財政部提撥5億元針對3至5月收入少15％以上的彩券經銷商祭出紓困措施，初估8成都能獲1500至1萬元不等的補貼，15日首日開放就有103人提出申請，共核定74件，發出50萬3500元，呼籲符合資格且未重複請領其他補貼的經銷商，6月底前填妥申請書和存摺影本，郵寄、通知業代、或親赴六區辦公室繳件，會在3個工作天內撥款。

日月迎彩券行負責人陳月英5歲起因小兒麻痺不良於行，過去找工作受阻，2001年開始賣彩券後才有穩定收益，但她除了上有高堂、下有子女，還因妹妹驟逝、擔起3個還在念小學孩子的照顧責任，1家9口全靠她和丈夫打拼，365天都不敢休息，拉拔5個孩子長大，講到激動處一度眼淚潰堤。

陳月英坦言疫情衝擊來客數銳減，嚴峻時期甚至一天來不到10位客人，近來才慢慢回溫，她樂觀說道，日前剛好開出539頭獎，讓她電腦彩券買氣增加約5％，但刮刮樂明顯受影響，為了防疫都有戴口罩、提供酒精給消費者，店內每日清潔4次，備有安全繩提醒保持社交距離，希望讓消費者可以安心購買彩券。

(中時 )