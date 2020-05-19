竹科管理局為台積電擴廠推動園區寶山用地第二期擴建計畫，19日在寶山鄉保生宮廟前廣場舉辦健康風險評估規畫與範疇說明會，縣議員邱振瑋發現到場只來20多位民眾，工作人員與警察比民眾還多，質疑科管局開這樣的會算數嗎？

邱振瑋更質疑科管局為何不選擇假日開會？指20幾位民眾不能代表民意，更不能得知徵收區與周圍影響範圍居民的聲音，認為開會人數太少，不具代表性。

邱振瑋要求科管局在寶山鄉設置空汙監測站，化解空氣汙染防制疑慮，提供土地增設清潔隊隊和消防隊，全時監測水汙染問題，全面整治徵收範圍內的客雅溪，提出讓民眾安心的各項災害防制與應變計畫，及拓寬道路解決停車與塞車問題的方案。

邱振瑋表示，上述問題科管局未能落實超前佈署與計畫，他將不認同科學園區再徵收90幾公頃，科技部應在再利商的立場之前先利民，才能達到利國利民利商三贏局面。

科管局在非假日開這場說明會，讓寶山鄉長邱坤桶及縣議員邱振瑋等再次表達不滿，同時對此會議只有針對健康風險評估，而不是全面性環評說明會表達不滿，說明會草草結束。

(中時 )