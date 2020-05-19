宋月卿上節目談婆媳議題。（圖／翻攝自命運好好玩 官方頻道 Youtube）

49歲男星馬國賢早年是「紅孩兒」成員，最近馬國賢媽媽宋月卿上節目，晉升當婆婆20年的她大談過去當媳婦的甘苦談，更透露嫁給馬國賢父親後第一胎小產，她自覺日子過得太苦想解脫，主動提離婚，竟被公公拿槍恐嚇。

宋月卿最近上《命運好好玩》談婆媳議題，她笑說現在當媳婦的很幸福，幾乎都是婆婆得要聽媳婦的話，跟他們那個時代截然不同，她分享婆婆是專制的杭州婦女，公公在軍需處當處長，聽說當年剛到台灣時家境不錯，有請5位傭人，因此當宋月卿嫁去馬家時，婆婆相當反對，認為是她高攀。

馬國賢的爸爸是大學生，宋月卿學歷只到國小，婚後宋月卿常久坐做家庭代工繡鞋花，第一胎因此不幸流產，宋月卿身心俱疲提出想離婚，沒想到公公大發飆，拿出家中藏有的一把小槍，威脅說敢離婚就拿槍斃了她，宋月卿的媽媽也勸她難得嫁到身分地位比她高的老公應該好好珍惜，才讓宋月卿打消念頭，咬牙將婚姻經營下去。

宋月卿說，自己早年曾被婆婆誣賴偷吃冰箱東西，她一時想不開，從南機場那邊的家中半夜一路走到中正橋，差點要去跳河，看到風大河裡的水又黑又急，又因為信佛想到輕生會在輪迴中被處罰，猶豫了起來，最後想到有幾件衣服遺憾還沒穿到，就摸摸鼻子走回家裡，家中還沒幾個人知道她差點想不開，笑翻眾人。

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