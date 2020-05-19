新型冠狀病毒疫情全球延燒，台灣有效防疫成為全球少數能維持正常上課的國家，但「保持社交距離」仍為長期抗「疫」的基本防線，中華電(2412)今日宣布，「i寶貝智慧聲控服務」，整合欣聯電子「PickMeUp接送助手」，推出智慧接送服務解決方案，目前已拓展應用至超過50所學校，有效掌握校園科技防疫。

中華電表示，有鑑於當下每到上學、放學時間，各所小學、幼稚園門口，總聚集大量接送學生的人潮和車輛，現在透過智慧聲控接送的方式，家長只要在出發接送前透過手機APP設定，即可精準計算到校時間；再透過i寶貝智慧音箱，將抵達時間通知教室內的老師預作準備，就可將接送時間縮短至15秒內，大幅減少老師、孩童、家長在校門口人潮、車輛擁擠以及群聚機會，降低交叉感染的風險。除了接送服務外，i寶貝智慧聲控服務也提供說故事、聽兒歌、設定代辦事項及各種生活資訊服務，成為老師輔助教學的小幫手。

目前新竹Cadalin嘉德琳教育集團共五處校區，導入智慧接送服務解決方案，除幫助園方有效掌握上下課的接送時效，同時大幅改善學校周遭交通擁塞狀況。另外，透過各班獨立的i寶貝智慧音箱，可依班級別推播通知，免去全校廣播的聲音干擾，提供專注學習的環境，老師在繁忙的放學時間，也無須頻頻確認手機上家長通知接送的訊息，更可專心照顧學童。

另外，在疫情期間，中華電信與欣聯電子攜手回饋社會，二月起提供全台學校免費使用「PickMeUp接送助手」服務，目前全國已超過50所幼兒園、補習班導入，成為校園防疫的典範之一，為此特將體驗方案延長至七月底。

(時報資訊)