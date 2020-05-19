友訊(2332)經營權大戰持續延燒，分為以現任董事長胡雪為首的公司派，以及喊出「改革」的市場派，包括獨董鍾祥鳳、馮忠鵬。胡雪昨登報「致全體股東的一封信」、「承諾守護友訊，繼續發揚光大」，今獨董鍾祥鳳、馮忠鵬也提出反擊，祭出的訴求不變，就是訴求專業人士來經營公司，讓公司回復治理正軌。

鍾祥鳳、馮忠鵬質問，友訊本來是全球消費性網通產品第一品牌，卻在最近10年，落後於後來居上的華為、TP-Link、華碩(2357)等，難道不是因為產品發展失去方向，海外分公司無法有效管控、公司治理被輕忽？公司難道還不需要改革嗎？公司員工多年沒有加薪，股東多年沒有分配合理股利，難道還能繼續忍受公司無止境的虧損下去嗎？

鍾祥鳳、馮忠鵬表示，友訊本來在世界各國都有可觀品牌價值，全球市占率在極盛時高達25%，台灣之光當之無愧，反觀現在最大的美國、歐洲及中國市場，莫說全球營收僅TP-Link的四分之一，甚至陸續被一些後進品牌超車，媒體所言「雜牌」聽來痛心，卻是不爭的事實，不需要看市調資料。

2010年友訊與TP-Link的營收都約為10億美金，而友訊在2019營收僅約5.6億美元，而TP-Link今約為22億美元，這些都是公開資料可供查證。

鍾祥鳳、馮忠鵬強調不變的訴求，是希望公司將經營權與所有權分開，回歸公司治理，授權專業經營團隊，無論高家或台灣鋼鐵，都只是公司投資者之一，與一般股東無異，唯有選擇專業人士來經營公司，讓公司回復治理正軌，加強國際競爭力，期能轉虧為盈，大小股東都能分得豐厚股利，全體員工能加薪、分紅，才符合全體利害關係人的最大利益。

(時報資訊)