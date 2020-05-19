國泰金(2882)今天召開法說會，公布2019年底隱含價值(EV)及精算評估價值(AV)，因利率下滑整個EV及AV結構改變，但每股隱含價值仍有74.1元，年增4％，每股精算價值98.4元，年減4％。

國泰金指出，反映市場利率持續下降，大幅下修有效契約投資報酬率，等價投資報酬率由4.44％調整至3.86％，貼現率由上年度10％調整為9.5％，調整後帳面淨值6210億元，年增60％，有效契約價值（不含資本成本）5500億元，年減24％，有效契約價值（含資本成本）為3140億元，年減39％，隱含價值9350億元，年增4％，金控每股隱含價值74.1元，精算價值1兆2420億元，年減8％，每股精算價值98.4元。

國泰金第1季稅後淨利235億元，年增74％，每股盈餘1.77元。帳面淨值6696億元，每股淨值43.1元。

其中，子公司國泰世華銀行首季稅後淨利76億元，放款餘額1兆5194億元，年減5％，存款餘額2兆3756億元，年增7％，逾放比0.15％，備抵呆帳覆蓋率1190％。海外獲利第1季因資本利得操作放在海外，海外獲利44億元，年增達23％，占全行稅前盈餘50.6％。財富管理手續費第1季收入31.82億元，年減2.2％，主要去年4月開始調降宣告利率，儲蓄型商品銷售衰退，銀行持續推動保障型投資型保單。

國壽第1季稅後淨利152億元，第1季底總投資金額6兆3671億元，現金及約當現金占比2.4％，投報率0.5％；國內股票占比5.8％，投報率5.8％；國外股票占比6.2％，投報率8％；國內債券占比8.1％，投報率6.9％；國外債券占比58.9％，投報率5.9％；擔保放款占比2.7％，投報率5.4％；不動產占比8.2％，投報率2.6％。

國壽首季負債成本3.92％，整體避險後投資收益率4.16％。因積極調整部位，實現資本利得，賣出部位也使得1、2月現金部位上升，影響經常性收益率，第1季避險前經常性資收益率3.11％，比去年同期3.34％下降，若市場無太大波動，預計下半年慢慢回升。

在第1季股票下滑及債券未實現減少下，金融資產未實現損益餘額第1季底為負136億元，4月已大幅回升，至4月底未實現金額轉正，為830億元。

(時報資訊)