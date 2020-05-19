行政院秘書長李孟諺、準發言人丁怡銘下午舉行「行政院閣員名單公布記者會」。李孟諺表示，新閣組成呈現多元管道延攬人才，有基層公務員、學界、政界來的，並有6字頭的年輕人入閣。至於被批評女性閣員太少，李孟諺則稱，政院對女性同胞及兩性平權的重視，不止是在女性閣員任用呈現，重要的是對法案推動。

行政院祕書長李孟諺在報告內閣組成特色時說，新團隊延續接地氣會做事的團隊，過去一年在非洲豬瘟防治、經濟振興及台商回台經濟成長，財政稅收節餘都有非常好的成績，團隊在新冠肺疫都打下非常好的基礎，延續這樣的基礎，相關部會都予以留任，希望繼續打拼爭取豐碩成果。

他並說，新任人選呈現多元延攬人才管道，各領域包括基層公務員拔擢，像是金管會主委黃天牧長期在金管會體系，是任期最久的副主委，台美事務協調會主委楊珍妮長期在經濟部國貿體系，多位次長也是從基層公務員拔擢，有很多閣員從學界延攬，像是教育部次長蔡清華，科技部林次長，也有從 政界徐佳青鍾孔炤 也提拔年輕人6字頭，推動社群媒體有豐富經驗，去年參與團隊工作，帶給行政團隊社群媒體經營有耳目一新的成果及感受，相信這樣的團隊整隊，蓄勢待發，一定可為福國利民「衝衝衝」打下好成績。

此外對於藍營揚言杯葛NCC人事，李孟諺也說，國民黨對NCC委員疑慮，是根據外界流傳的文件，總統府也一再澄清是經變造、偽造的假訊息，所以用謠傳偽造的文件的訊息來做相關臆測，是不必要的。提名NCC委員已注意衡平性，被提名者都是無黨籍，秉持獨立機關、獨立運作精神，樹立獨立運作的典範。

對於前總統李登輝女兒李安妮批評，內閣性別比例退步到比蔣介石時代都不如！李孟諺則說，內閣閣員包括勞動部長許銘春、促轉會主委楊翠、公平會主委黃美瑛、台美事務協調會主委楊珍妮都是女性閣員。行政院對女性同胞及兩性平權重視，不止在女性閣員任用呈現，重要的是對法案推動，政委羅秉成對推動兩性平權就有很大著墨。

丁怡銘則說，蘇揆期許新閣團隊持續做到「有政府、會做事」，讓台灣成為一個讓人民驕傲、 讓世界看到的國家、為蔡下任期開啟嶄新序幕。

(中時 )