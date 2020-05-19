台灣無緣出席本周舉行的世界衛生大會（WHA），台灣制憲基金會執行長林宜正強調，只要台灣一天不改變「一中憲法」，台灣與中國將會繼續陷入一中代表權之爭，這不但傷害台灣參與國際組織的機會，更與當前台灣絕大多數人民的意願相反。

林宜正說，台灣民眾不僅是希望台灣能參與國際組織，更要以名實相符的身分參與，避免馬政府時期雖曾參與WHA，但卻將台灣自陷於「一中框架」中，嚴重侵害台灣主體性，並混淆國際間對於台灣主權的認知，不利於台灣國家正常化。

台灣制憲基金會表示，根據基金會於18日最新民調顯示，有高達79.5％的台灣民眾支持以「台灣」之名加入聯合國。80.3％的民眾支持重新制定一部符合台灣現況的新憲法，即便重新制定新憲法會引發中國的不滿，亦有71.2％民眾堅定支持制定新憲法。

林宜正表示，身為民主國家的台灣，執政當局必須正視最新台灣民意，期待在蔡政府下一個四年能完成台灣國家正常化的歷史責任與使命。

(中時 )