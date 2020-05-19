香港女明星安采妮從小出道，今年26歲已有不少鐵粉，近期粉絲發現安采妮消失近1個月，紛紛網上尋人；日前安采妮終於露面，在臉書拍片指控遭經紀人陳達仁長期監控，連跟家人聚會都得經過他同意，她崩潰喊話「放過我」。陳達仁自稱無控制安采妮，但今(19)日則發文說兩人結束4年合作關係。

安采妮人間蒸發快1個月後，18日終於在臉書發聲，解釋自己消失是為了躲避經紀人陳達仁，對方控制慾太可怕，讓她快被逼瘋。安采妮透過影片道出這一切，提到陳達仁要求她無時無刻報備行程，車子還被裝GPS，方便追蹤她；她也說陳達仁更在她的粉絲專頁，假冒她的身分和粉絲互動。

安采妮出面指控遭經紀人陳達仁長期監控。(圖/ 摘自安采妮微博)

她也舉出曾經要參加姊姊婚禮，陳達仁居然不准，還揚言如果她出席，他就到場鬧事，完全不明白為何跟家人聚會還得經過他同意；安采妮在影片中一度情緒崩潰，怒吼「拜託放過我，這輩子都不要再見了，放我一條生路，不要阻礙日後的工作」。

陳達仁對於安采妮的指控表明自己沒有非法控制她，不解為何她要說出這些話抹黑他；不過，陳達仁卻在今(19)日表示與安采妮4年合作關係結束，他會繼續追夢，也祝她找到自己的一片天。

(中時電子報)