黃子軒兩度獲得金曲獎最佳客語專輯,日前發行新專輯《上鄉》,原是北漂族的他,因為兒子返回家鄉新竹生活,去年嘗試許多藝文實驗,工作室地點就設在新竹市東門市場,更曾在市場做過環境劇場、廣播電台節目,錄音、曬專輯。近來受新冠肺炎疫情影響,演出幾乎取消,除了申請文化部紓困3萬元救急,他也決定籌辦新的音樂頻道,讓觀眾在家也能感受到音樂熱力。

由客家委員會補助,啟動全新音樂頻道Bazaar REC&LiVE,與羅思容、湯運煥、米莎、湯宇歆、徐哲緯、羅國禮等歌手,在新竹具有歷史地位的東門市場,實境收音拍攝演唱。

拍攝現場湧入了好奇民眾圍觀,黃子軒提醒大家要保持防疫距離與戴口罩。有些店家因為他去拍攝的關係,業績成長一倍,紛紛拿出招牌食物請他吃,讓他大呼拍攝完需要減肥,笑說:「工作室開在美食太多的地方,也算是一種職業傷害吧。」

東門市場在新竹市政府推廣下,進駐許多年輕藝術家,同時保有市場原有氛圍卻添加更多文青風格,黃子軒每天在市場裡打轉享受美食,防疫期間胖了3公斤,還有朋友拱他競選下一屆管委會主委。Bazaar REC&LiVE 5月起,每週五、六在youtube頻道播出,每集邀請客家歌手前進市場演唱,讓所有在海內外的人,可以透過音樂與台灣在地文化代表的市場場景,藉這個機會行銷客家音樂與台灣在地之美。而黃子軒與山平快5/20晚上8點將與Leo王、舒米恩、紀曉君、鄭宜農、黃玠、美秀集團、滅火器等人參加「2020 Keep Zero, Be Hero用愛畫個圈」線上演唱會。

黃子軒和山平快樂團在新竹市東門市場開唱。獨一無二娛樂文化提供

(中時 )