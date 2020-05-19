台中市長盧秀燕表示，市民很有口福，主題餐廳及飯店林立，防疫期間業者紛紛推出精緻超值便當供民眾外帶享用。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕表示，她要在6月底前吃完這30家便當，希望後疫情時期，帶動一波「來呷便當」風潮，促進拚經濟消費力。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕說，民以食為天，後疫情時代一起拚經濟！（盧金足攝）

「饗食台中─來呷便當」帶您在家開心就可以吃遍台中飯店及餐廳，也讓業者們在這波疫情中開創帶動新商機。（盧金足攝）

防疫做得好，肚子也要顧得飽！台中市府19日號召30家業者，共同推出便當消費券「滿千贈百」行銷活動，讓大家以親民價格享受美食，市長盧秀燕表示，她要在六月底前吃完這30家便當，目前已吃1／3便當，希望後疫情時期，帶動一波「

來呷便當」風潮，促進經濟消費力。

新冠肺炎疫情期間，為防止群聚風險，台中餐廳及飯店業者防疫期間紛紛推出精緻超值便當，提供民眾外帶享用，近來疫情趨緩，盧秀燕說後疫情時期，最重要的是拚經濟。

盧秀燕一一介紹參與消費券「滿千贈百」行銷活動的飯店與餐廳，她如數家珍的表示，這幾天開始吃的便當，已經快達到30家的1／3，這些平常高當消費的餐廳和飯店，民眾可以享用平價的便當，還可以享用大主廚的精湛手藝料理。

盧秀燕說，身為媽媽市長一定要推薦給大家，讓大家用最高的CP值，吃得健康吃得滿足，她要在6月30日以前，將這30家業者推出的便當都吃完，如果民眾吃完這30家便當，為台中吃便當拚經濟，建議經發局應該給予優惠鼓勵。

「民以食為天，後疫情時代一起拚經濟！」盧秀燕表示，台中市民很有口福，主題餐廳及飯店林立，防疫期間業者紛紛推出精緻超值便當供民眾外帶享用，種類之多令人目不暇給，也帶動一波「來呷便當」風潮。

市府特地號召30家業者，共同推出便當消費券「滿千贈百」行銷活動，讓大家以親民價格享受美食，更強調用餐環境相對安全，在疫情趨緩之際，請大家保持距離、安心到餐廳、飯店消費。

經發局長張峯源表示，全國大飯店、裕元花園酒店、福華大飯店、福容飯店、金典酒店等30家業者精心推出的便當種類多元，價格實惠，用料豐富宛如至餐廳用餐的縮影，口味更涵蓋台式、港式、中式、粵式、日式、義式、泰式、素食等任君挑選，民眾參與市府消費券活動還能累積再循環消費，依口味吃遍各式美食，相當划算，推出均價100元~300元不等的超值餐盒。

經發局指出，「饗食台中─來呷便當」帶您在家開心就可以吃遍台中飯店及餐廳，也讓業者們在這波疫情中開創帶動新商機，並藉以聚集人氣，重建民眾消費信心，回流消費，到特約店家消費便當品項滿千元，即送百元「食在消費券」，各店家限額100名，活動時間從5月19日至6月30日止。

(中時 )