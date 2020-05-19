為因應梅雨滯留鋒面造成致災性豪大雨，陸軍第三作戰區蘭陽災防區今天（19日）已完成救災兵力、機具整備，在宜蘭縣預置兵力有161名，第三作戰區表示，將持續關注蘭陽地區降雨狀況，待命協助地方政府執行災防任務。

蘭陽災防區針對礁溪鄉、壯圍鄉、大同鄉、五結鄉、南澳鄉、蘇澳鎮等6個潛勢災害地區，派遣預置總兵力161員，各式車輛、機具6類18輛及膠舟3艘整備工作，並將視情況調整潛勢區域兵力、機具部署。

(中時 )