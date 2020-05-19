防範致災性降雨 國軍宜蘭預置兵力 16:442020/05/19 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸軍第三作戰區蘭陽災防區在宜蘭縣預置兵力有161名，將待命協助執行災防任務。（陸軍第三作戰區提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為因應梅雨滯留鋒面造成致災性豪大雨，陸軍第三作戰區蘭陽災防區今天（19日）已完成救災兵力、機具整備，在宜蘭縣預置兵力有161名，第三作戰區表示，將持續關注蘭陽地區降雨狀況，待命協助地方政府執行災防任務。 蘭陽災防區針對礁溪鄉、壯圍鄉、大同鄉、五結鄉、南澳鄉、蘇澳鎮等6個潛勢災害地區，派遣預置總兵力161員，各式車輛、機具6類18輛及膠舟3艘整備工作，並將視情況調整潛勢區域兵力、機具部署。 (中時 ) #兵力 #災防 #蘭陽 #機具 #作戰區 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇揆關切明起豪雨威脅 政院召開情資研判會議 19:372020/05/18 政治 《經濟》梅雨＋西南氣流威脅 政院開情資研判會議 07:452020/05/19 財經 防範梅雨鋒面 陸軍南部8軍團完成整備警戒待命 08:082020/05/19 社會 6軍團防豪雨成災 山區預置機具兵力390名待命 10:092020/05/19 社會 梅雨鋒面到來 第二作戰區完成整備警戒待命 12:222020/05/19 社會 防範梅雨鋒面 第四作戰區完成整備警戒待命 13:302020/05/19 生活 梅雨進逼 第8軍團山區及低窪地預置兵力嚴陣以待 16:352020/05/19 社會 生活熱門新聞 致災梅雨籠罩台！雨最劇烈3天出爐 這裡最慘 - 生活 前長榮空姐嗆在機師餐加料！郭芷嫣親揭官司結果 - 生活 琉球漁船封白沙港持續中 縣府釋出善意：傍晚前撤離 - 生活 陳時中逆風改革健保 台大教授吐2字 - 生活 鄭麗君辭官回家 綠營美女結婚、產子低調又富有 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。