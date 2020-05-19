隨著疫情趨緩，百貨賣場人潮回流，等不及中央的振興經濟方案，百貨業者強行置入促銷檔：大遠百祭出「活力樂一夏」，廣三SOGO加碼年中慶，而中友推出「外帶餐盒 飲料我請」活動，新光三越520當天將透過APP送出「愛你萬倍心意禮金」，都是希望透過讓利吸引民眾上門血拼一下。

為迎接防疫新生活人潮回流，台中大遠百推出活力樂一夏活動，即日起至29日百貨服飾累計滿5000送200；且針對當日零確診加碼歡慶活動，只要發佈零確診當天下午三點起，館內多家品牌指定商品買一送一以及0元升級套餐等多項優惠。

另，520當天，新光三越將透過APP送出「愛你萬倍心意禮金」，新光三越會員只要於520當天開啟APP，將可以「扣1點會員點數」參與「愛你萬倍心意禮金」禮券回饋活動，有機會獲得：20000元電子贈品禮券、2000元電子贈品禮券、200元電子贈品禮券以及10點會員點數！而幸運領取到新光三越心意禮金的民眾，5月21日到31日期間於店內消費立即可使用禮券回饋。

而廣三SOGO則是21日起展開年中慶促銷，流行服飾7折起，21日至6月10日全館滿3000送300廣三SOGO商品禮券，首7日單筆滿萬再加送500廣三SOGO商品禮券，另年中慶活動期間，還有卡友獨家回饋禮，消費滿千可加碼抽點數，現抽現抵，最高可抵1250元。

中友百貨即日起推出「外帶餐盒 飲料我請」活動至5月27日前憑外帶餐盒訂單發票並出示中友APP即可至C棟13F贈獎中心兌換旺爺柴燒黑糖加鹽沙士1罐。活動期間持中友APP於全館當日單筆滿2000元即享家族點數3倍送。

(中時 )